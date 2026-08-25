В Русской православной церкви заявили, что страх перед «местью» покойного за случайное прикосновение к телу или гробу не имеет отношения к христианскому вероучению. Подобные представления назвали пережитком язычества и «бытовым оккультизмом», передает портал « Фома ».

Поводом для разъяснений стали участившиеся вопросы верующих о том, существует ли духовная угроза, если человек случайно задел тело усопшего. Представители РПЦ подчеркнули, что вопрос снят с повестки, поскольку он не имеет канонической базы. Страх перед умершими, убеждение в их «энергетике» или способности навредить живым укоренились в народном сознании, однако церковь считает эти опасения наследием языческих культов.

Церковные эксперты отмечают, что христианство — это религия любви и упования на Бога, а не страха перед мертвыми. С точки зрения богословия, после смерти душа предстает перед Творцом, а тело является лишь временным «храмом». Приписывание усопшему способности мстить или наказывать за физический контакт — проявление магического мышления, которое в православии считается греховным заблуждением.

В РПЦ объяснили, что случайное прикосновение к гробу или телу не влечет мистических последствий. От христианина требуется лишь уважение к памяти умершего и молитва о его душе. Любые попытки «очиститься» с помощью сомнительных ритуалов, заговоров или особых способов мытья рук церковь называет суеверием, отдаляющим человека от истинной веры.

Священнослужители призывают верующих сосредоточиться на главном — молитве за упокой души. Похороны — это момент прощания, а не поиск мистических знаков. Опасения, что покойник может «навести порчу» или «отомстить», свидетельствуют о духовной незрелости и недостатке доверия Божественному промыслу. Подобные суеверия опасны для духовного здоровья, поскольку подменяют искреннюю молитву набором магических действий.