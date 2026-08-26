РПЦ рассказала Ватикану о гонениях на Украинскую церковь: что обсуждали митрополит Антоний и дипломат Святого престола
ОВЦС: Церковь обратила внимание Ватикана на беспрецедентные гонения на УПЦ
В отделе внешних церковных связей Московского патриархата 25 августа прошла встреча митрополита Волоколамского Антония с секретарем Святого престола по отношениям с государствами Полом Галлахером. Стороны обсудили ситуацию на Украине и положение канонической Украинской православной церкви. Об этом RTVI сообщил секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
В ОВЦС отметили, что внимание представителя Ватикана было обращено на беспрецедентные гонения, которым сегодня подвергается каноническая Украинская православная церковь. Визит Галлахера проходит в рамках взаимодействия России и Ватикана и затрагивает межцерковные отношения. В Московском патриархате добавили, что Ватикан в последнее время уделяет внимание различным аспектам украинского кризиса.