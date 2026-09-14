РПЦ в Улан-Удэ приостановил прием родов из-за ремонта: что это значит для будущих мам

Республиканский перинатальный центр (РПЦ) в Улан-Удэ на две недели приостановил прием рожениц. Причина — плановый ремонт в акушерском и неонатальном стационарах, который начался 10 сентября и продлится по 23 сентября включительно. Об этом сообщается на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Оба отделения возобновят работу через десять дней. Пока в центре прекращен прием родов начиная с 37 недель, в том числе преждевременных (с 22,0 до 36,6 недели), а также плановая госпитализация в отделение патологии беременных.

Всю необходимую помощь беременным, роженицам и родильницам будут оказывать в городском перинатальном центре. Направление туда осуществляют медицинские организации Улан-Удэ и районные больницы согласно маршрутизации.

Специалисты продолжат круглосуточный дистанционный мониторинг беременных через акушерский дистанционный консультативный центр. В перинатальном центре принесли извинения за временные неудобства.