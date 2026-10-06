Рублев снова в лавре: «Троицу» вернули в иконостас после двух недель в мастерских
РБК: икону «Троица» Рублева вернули в иконостас лавры после ремонта
Икону «Троица» Андрея Рублева вернули в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщает РБК. По информации источников, это произошло в понедельник, 5 октября. Возвращение связано с завершением работ с климатической витриной, в которой содержится икона.
В середине сентября стало известно, что «Троицу» изъяли из иконостаса на время ремонта витрины, заменив типографской копией. Оригинал временно находился в реставрационных мастерских лавры. РБК направил запрос за комментарием главе правового управления Московской патриархии игуменье Ксении Чернеге, а также в Третьяковскую галерею.