Адвокат Александр Зорин предупредил, что присвоение офисных канцтоваров может обернуться для сотрудника арестом, судом и даже тюрьмой. Ключевую роль играют стоимость вещей и наличие злого умысла. Об этом он рассказал « Абзацу ».

Зорин отметил, что российское законодательство не делит хищения на серьезные и канцелярские. Даже исчезновение обычной ручки может стать предметом разбирательства. Присвоение блокнотов, стикеров и маркеров общей стоимостью до ₽2,5 тыс. грозит штрафом или арестом до 15 суток. Если стоимость выше, ответственность возрастает. При превышении суммы возможна уголовная ответственность по статье о краже — до двух лет лишения свободы. При отягчающих обстоятельствах или повторности уголовная ответственность возможна и за менее дорогое имущество. Количество похищенных предметов имеет значение для определения совокупной стоимости.

Адвокат уточнил, что подпункты 81 статьи Трудового кодекса позволяют уволить сотрудника даже за мелкое хищение. Для этого факт кражи должен быть официально доказан и зафиксирован, в том числе в полиции или суде. Вину могут подтвердить видеозаписи, инвентаризационные документы и показания свидетелей. Сам факт наличия ручки в кармане не превращает работника в преступника, подытожил Зорин.