Ручная кладь с сюрпризом: что нашли у туриста, вернувшегося из Египта

Россельхознадзор: в Ульяновске изъяли 7 кг манго у пассажира из Египта

Общество

В аэропорту Ульяновска у пассажира, прибывшего из Египта, изъяли 7 кг манго. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области. Мужчина перевозил фрукты в ручной клади без необходимого сертификата. Партию обнаружили во время проверки и позже уничтожили.

Согласно действующим правилам, без дополнительных документов пассажиры могут ввозить в Россию для личного пользования до 5 кг фруктов, овощей и ягод. Если объем больше, потребуется справка, подтверждающая безопасность груза. Для некоторых видов растений и фруктов действуют отдельные ограничения.

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