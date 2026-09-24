Ручная кладь с сюрпризом: что нашли у туриста, вернувшегося из Египта

В аэропорту Ульяновска у пассажира, прибывшего из Египта, изъяли 7 кг манго. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области. Мужчина перевозил фрукты в ручной клади без необходимого сертификата. Партию обнаружили во время проверки и позже уничтожили.