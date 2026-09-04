Русский путешественник прожил неделю в Индии с бюджетом всего ₽5000 и остался доволен опытом, который позволил ему увидеть Дели глазами местного жителя. Своей историей он поделился в блоге «Валери Лайт».

Турист назвал поездку экспериментом, а не попыткой долго жить на минимальные средства. В Дели его деньги превратились примерно в 6000 рупий. Если разделить сумму на семь дней, выходило около 850 рупий в сутки — это чуть больше ₽700. Для сравнения: столько не хватило бы даже на ночь в самом простом хостеле в туристических районах города.

Путешественник останавливался в хостеле для местных возле вокзала: ночевка стоила 300 рупий (около ₽275). Ел он на улице, отдавая за порцию 10–15 рупий (примерно ₽13), а в день на еду тратил 200–250 рупий (до ₽229). По городу передвигался только на метро, билет в котором обходился в 20–30 рупий (до ₽27). За всю неделю на транспорт ушло меньше 300 рупий (₽275).

При таком уровне экономии посещение платных достопримечательностей оказалось недоступным. Не было также шопинга и сувениров — только самое необходимое, например вода, которую он покупал в уличных лавках по минимальной цене.

Несмотря на ограничения, турист считает, что знакомство с повседневной, непритязательной стороной города оказалось ценнее обычной туристической недели с фотографиями на фоне достопримечательностей.