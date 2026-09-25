Рыба из будущего: в Нижегородской области оформили форель и сельдь с датой

Россельхознадзор нашел форель и сельдь с датой производства из будущего

Общество

Россельхознадзор обнаружил в Нижегородской области два случая оформления рыбной продукции с датой производства, которая еще не наступила. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород». Как уточнили в ведомстве, мороженая форель и сельдь горячего копчения получили документы с авансовой датой выработки. Это нарушило прослеживаемость товаров.

Первый инцидент зафиксирован на предприятии ООО «Сегмент» в Нижнем Новгороде. Ветеринарный врач оформил мороженую форель 17 сентября, но в качестве даты производства указал 19 сентября. На следующий день аналогичное нарушение выявили у ИП Бреевой Т.А., где сельдь горячего копчения также получила документ с датой выработки 19 сентября.

Из-за авансовых дат отследить производство и движение продукции в системе «Меркурий» невозможно. Работу сотрудников государственной ветеринарной службы, оформивших электронные сопроводительные документы, временно приостановили.

Читайте также

Синоптики спрогнозировали облачность и до +20 градусов в Подмосковье 13 сентября

Синоптики спрогнозировали облачность и до +20 градусов в Подмосковье 13 сентября

Необычная картина гормональных колебаний исчезала после удаления пораженного надпочечника

Медведи идут к людям: специалисты назвали главные причины

Шенген снова ближе: четыре страны Европы продолжают выдавать россиянам визы

Путин оценил уровень безработицы в России

Путин оценил уровень безработицы в России

У избирательных участков в Лобне заработала «вкусная» ярмарка

У избирательных участков в Лобне заработала «вкусная» ярмарка

Сердце подает сигнал? Эти привычные симптомы нельзя списывать на усталость

День Мамонтия Овчинника: как 15 сентября защитить дом и узнать прогноз на осень

День Мамонтия Овчинника: как 15 сентября защитить дом и узнать прогноз на осень

«Надо трудиться до гробовой доски»: Розенбаум рассказал о секрете долголетия

Традиционные чеченские свадьбы провели на избирательных участках

Традиционные чеченские свадьбы провели на избирательных участках

Теплая осень в Подмосковье продлила затяжной сезон клещей и комаров

Теплая осень в Подмосковье продлила затяжной сезон клещей и комаров

Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

Добавьте mosregtoday.ru в избранное