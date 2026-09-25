Рыба из будущего: в Нижегородской области оформили форель и сельдь с датой
Россельхознадзор нашел форель и сельдь с датой производства из будущего
Россельхознадзор обнаружил в Нижегородской области два случая оформления рыбной продукции с датой производства, которая еще не наступила. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород». Как уточнили в ведомстве, мороженая форель и сельдь горячего копчения получили документы с авансовой датой выработки. Это нарушило прослеживаемость товаров.
Первый инцидент зафиксирован на предприятии ООО «Сегмент» в Нижнем Новгороде. Ветеринарный врач оформил мороженую форель 17 сентября, но в качестве даты производства указал 19 сентября. На следующий день аналогичное нарушение выявили у ИП Бреевой Т.А., где сельдь горячего копчения также получила документ с датой выработки 19 сентября.
Из-за авансовых дат отследить производство и движение продукции в системе «Меркурий» невозможно. Работу сотрудников государственной ветеринарной службы, оформивших электронные сопроводительные документы, временно приостановили.