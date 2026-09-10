Житель Батайска Роман Есипенко, заядлый рыбак, во время поездки в Константиновский район Ростовской области обнаружил на обрыве реки Дон обнажившиеся старинные захоронения. Об этом сообщила «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону».

По словам мужчины, он часто бывает в этих местах и однажды услышал от коллеги-рыбака, что неподалеку обрушился старый погост. Тогда он ничего подозрительного не заметил, но разговор запомнил. В следующий раз Роман приехал с телефоном и, увеличив зум, увидел на срезе обрыва гробы и человеческие скелеты. Захоронения располагались ярусами на разных уровнях, некоторые деревянные короба были сплющены грунтом. Всего он насчитал около восьми обнажившихся останков.

По мнению Есипенко, причиной стало изменение русла Дона из-за паводков, а также ветровая эрозия и оползень. Высота кручи составляет 5–7 метров до погребений и 15–20 метров до воды. Видео, опубликованное в сети, за несколько суток набрало семь миллионов просмотров.

Местные жители станицы Мариинской рассказали, что знали о древнем некрополе давно: захоронения датируются 1820–1850 годами, а точное число могил неизвестно — от нескольких десятков до сотен. В комментариях пользователи призывали срочно перезахоронить останки, однако Роман предупреждает, что склон находится в подвижной оползневой зоне. По его словам, если начать раскопки или завести технику, массив может рухнуть в воду, и тогда пострадают живые люди.