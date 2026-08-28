Рыбинск заманивает молодежь теплоходом и кампусом: маршрут через родину Ушакова и ставка на студентов
В Рыбинске запустили теплоходный маршрут для молодежи и строят кампус РГАТУ
В Рыбинском округе запустили теплоходный маршрут, который проходит через Демино и Хопылево — родину флотоводца Федора Ушакова. Эти места, по мнению авторов проекта, дают поводы гордиться Ярославской областью, передает rybinsknote.ru.
Речная прогулка стала частью молодежной политики, направленной на то, чтобы удерживать молодых людей от переезда в другие регионы. Власти также рассчитывают привлекать выпускников за счет развития образования и возможностей для профессионального роста.
Одним из ключевых проектов в Рыбинске называют строительство кампуса на базе РГАТУ имени П. А. Соловьева. Ожидается, что он позволит привлечь в город студентов из других регионов.