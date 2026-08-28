Рыбинск заманивает молодежь теплоходом и кампусом: маршрут через родину Ушакова и ставка на студентов

В Рыбинском округе запустили теплоходный маршрут, который проходит через Демино и Хопылево — родину флотоводца Федора Ушакова. Эти места, по мнению авторов проекта, дают поводы гордиться Ярославской областью, передает rybinsknote.ru .

Речная прогулка стала частью молодежной политики, направленной на то, чтобы удерживать молодых людей от переезда в другие регионы. Власти также рассчитывают привлекать выпускников за счет развития образования и возможностей для профессионального роста.

Одним из ключевых проектов в Рыбинске называют строительство кампуса на базе РГАТУ имени П. А. Соловьева. Ожидается, что он позволит привлечь в город студентов из других регионов.