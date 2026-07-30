Рыбы-«пришельцы» захватили Москву-реку: биолог рассказал, кто приплыл и почему паниковать не стоит

В Москве-реке обитают рыбы-«пришельцы» — понто-каспийские бычки, ротан и амурский чебачок, однако местные хищники контролируют их численность, не позволяя им вытеснить коренную фауну. Об этом в беседе с Агентством городских новостей « Москва » рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН, кандидат биологических наук Дмитрий Карабанов.

По его словам, среди уже довольно обычных вселенцев — бычок-головач с крупной широкой головой и бычок-кругляк с характерным черным пятном на первом спинном плавнике, которых ловят даже удочкой с набережной. Реже стали встречаться бычок-цуцик с трубчатыми ноздрями, напоминающими рожки, и бычок-песочник. Заметно возросла численность серебряного карася и сазана, которых многие специалисты тоже считают чужеродными. Главную же опасность для экосистемы представляют ротан и амурский чебачок с Дальнего Востока — оба способны нанести серьезный ущерб, поедая личинок и мальков. Эти амурские вселенцы попали в водоемы попутно, вместе с ценными видами рыб, и успешно прижились.

Вселение чужеродных видов началось еще в прошлом веке. Главным инвазионным коридором служит канал имени Москвы, соединяющий Волжский бассейн с бассейном Москвы-реки. При этом бычки изначально попали в Волгу антропогенным путем — их икра была занесена на днищах судов из понто-каспийского бассейна. Другой путь проникновения — непреднамеренный уход рыб из рыбоводных хозяйств и прудов, так расселились сазан, серебряный карась, толстолобики и угорь. Ротана активно переносят рыболовы-любители, а гуппи и гамбузия попали из аквариумов и живут только там, где теплые сточные воды и «подогрев» от мегаполиса позволяют перезимовать. Первичный занос почти всегда связан с человеком, а дальнейшее расселение идет уже естественным путем.

При этом доля вселенцев в общем улове невелика, и доминирующими они не становятся.