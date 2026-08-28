Рынок труда в России просел на 18%: где вакансий стало больше

К концу августа общее число вакансий на российских онлайн-платформах сократилось на 18% по сравнению с июлем. Специалисты не видят традиционного сезонного оживления. При этом отдельные сферы демонстрируют рост: автобизнес и образование прибавили по 9%. В строительстве, логистике и ретейле, напротив, работодатели стали реже искать сотрудников. Экономисты связывают тенденцию с оптимизацией процессов и изменением структуры спроса, пишет URA.RU .

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила, что падение числа вакансий на 18% — закономерный процесс, наблюдаемый весь 2026 год. Она связывает его с оптимизацией бизнес-процессов, переосмыслением стратегий компаний и некоторым снижением спроса на товары и услуги. По ее оценке, эти тенденции сохранятся в ближайшее время.

Данные SuperJob подтверждают разнонаправленную динамику. Сильнее всего просели строительство, проектирование и недвижимость (минус 18%), промышленность и производство (минус 17%), туризм, гостиницы и общепит (минус 15%), ретейл (минус 14%), транспорт, логистика и склады (минус 10%). Иванова-Швец уточнила, что в строительстве замедление связано с ситуацией вокруг ипотеки и ростом числа непроданного жилья, а в логистике временное влияние оказали цены на топливо. Восстановление в этих отраслях, по ее мнению, возможно.

По данным hh.ru, за неполный август работодатели разместили более 676,7 тысячи вакансий. Чаще всего искали продавцов-консультантов, водителей, менеджеров по продажам, разнорабочих и упаковщиков. За месяц вырос спрос на инженеров ПНР, учителей и преподавателей, режиссеров, фотографов, автослесарей, переводчиков и фитнес-тренеров.

При этом две сферы все же показали уверенный плюс. Автобизнес прибавил 9%, до 9,5 тысячи вакансий. Наука и образование — также плюс 9%, до 19 тысяч. Эти направления стали исключением на фоне общего спада и могут указывать на структурные сдвиги на рынке труда.