РЖД отремонтировали почти 600 км путей за месяц: что изменилось для пассажиров?

РЖД заменили изношенные рельсы на 578,3 км пути в сентябре 2026 года

Общество

В сентябре 2026 года ОАО «РЖД» выполнило капитальный ремонт 578,3 км путей. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

В ходе работ были заменены изношенные рельсы, восстановлено земляное полотно, очищен балластный слой. Помимо этого, отремонтировали 235 стрелочных переводов. Специалисты также провели планово-предупредительную выправку 3 тыс. 413 км пути и 3 тыс. 261 стрелочного перевода. Такие работы восстанавливают геометрию пути, что повышает плавность и скорость движения поездов. С начала года железнодорожники провели капитальный ремонт уже более 3,3 тыс. км путей.

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