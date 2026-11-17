РЖД планирует начать системное внедрение человекоподобных роботов в пассажирские составы в течение следующих двух-трех лет. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, уточнив, что машины возьмут на себя вспомогательные функции, тогда как традиционная роль проводника останется за людьми, передает РИА Новости .

Поводом для таких заявлений стал успешный экспериментальный рейс робота-проводника на скоростном поезде «Сапсан», о котором ранее упоминал генеральный директор холдинга Олег Белозеров. По словам Колесникова, отраслевой институт НИИАС ведет активную разработку и программирование функций андроидов. Руководство компании подчеркивает, что внедрение новых технологий преследует сугубо практические цели, а не развлекательные.

В перспективе автоматизация коснется процессов продажи и контроля проездных документов, а также работы за барной стойкой. Однако на текущем этапе фокус сделан именно на поддержке экипажа. Колесников отметил, что полное замещение живых сотрудников не планируется: роботы будут брать на себя рутинные операции, позволяя персоналу сосредоточиться на ключевых задачах по обслуживанию пассажиров.