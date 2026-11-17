РЖД раскрыла сроки появления роботов-проводников в поездах: человек останется главным, но его задачи изменятся
Замглавы РЖД Колесников: роботы начнут работать в поездах через 2-3 года
РЖД планирует начать системное внедрение человекоподобных роботов в пассажирские составы в течение следующих двух-трех лет. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Иван Колесников, уточнив, что машины возьмут на себя вспомогательные функции, тогда как традиционная роль проводника останется за людьми, передает РИА Новости.
Поводом для таких заявлений стал успешный экспериментальный рейс робота-проводника на скоростном поезде «Сапсан», о котором ранее упоминал генеральный директор холдинга Олег Белозеров. По словам Колесникова, отраслевой институт НИИАС ведет активную разработку и программирование функций андроидов. Руководство компании подчеркивает, что внедрение новых технологий преследует сугубо практические цели, а не развлекательные.
В перспективе автоматизация коснется процессов продажи и контроля проездных документов, а также работы за барной стойкой. Однако на текущем этапе фокус сделан именно на поддержке экипажа. Колесников отметил, что полное замещение живых сотрудников не планируется: роботы будут брать на себя рутинные операции, позволяя персоналу сосредоточиться на ключевых задачах по обслуживанию пассажиров.