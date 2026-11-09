С 00:00 до 03:00: почему ночную молитву считают в сорок раз сильнее дневной

Отец Гурий: молитва глубокой ночью с 00:00 до 03:00 самая сильная

Общество

Среди православных верующих бытует устойчивое предание о том, что время суток влияет на силу молитвы. Духовники и церковные наставники указывают на ночной промежуток с 00:00 до 03:00 как на особый период молитвенного делания, передает ИА «Кулик».

Отец Гурий, слова которого приводят верующие, утверждал, что ночная молитва превосходит дневную в сорок раз: по его убеждению, один поклон, совершенный в эти часы, равнозначен сорока дневным. Столь же действенным он считал моление во время Божественной литургии.

Схожих взглядов придерживались и другие почитаемые в православии люди — прозорливая девица Пелагея Рязанская и преподобный Серафим Саровский, которые также указывали на исключительную ценность полуночного бдения перед Господом. Духовный смысл ночного моления, по объяснению священнослужителей, кроется в жертвенности самого поступка: человек сознательно отрывается от сна ради общения с Творцом, а это само по себе свидетельствует об искренности и силе веры.

При этом наставники оговариваются: молитва должна совершаться неторопливо, без раздражения и внутреннего ропота, но при этом бодро и собранно. В народной духовной традиции сложился образ, точно передающий это противопоставление: тот, кто предпочитает тепло постели, уподобляется грешнику, а человек, преодолевающий сонную тягу ради молитвенного подвига, следует путем праведника.

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