С 1 октября неврологов ждут новые правила: как изменится оснащение кабинетов и маршрутизация пациентов

С 1 октября 2026 года вступают в силу изменения в порядке оказания медицинской помощи взрослым при заболеваниях нервной системы. Документ уточняет требования к оснащению кабинетов неврологов и оказанию скорой и специализированной помощи.

Новые правила устанавливают обновленный стандарт оснащения кабинета врача-невролога и клинико-диагностического кабинета. В перечень обязательного оборудования добавлены фонендоскоп, пульсоксиметр, напольные весы, медицинский ростомер, ширма, а также иные медицинские изделия.

Изменения касаются порядка оказания скорой, включая специализированную, и специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной. Также уточнены нормы направления пациентов в медорганизации, оказывающие высокотехнологичную помощь.

Приказом Минздрава России от 5 августа 2026 года № 719н вносятся поправки в действующий с 2012 года порядок, утвержденный приказом № 926н. Обновленные штатные нормативы затрагивают кадровое обеспечение кабинетов неврологов и клинико-диагностических подразделений.