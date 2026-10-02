С 1 октября все изменилось: 7 новых правил, которые коснутся каждого россиянина

С 1 октября 2026 года в России вступил в силу ряд новых правил, затрагивающих маркетплейсы, самозанятых, заемщиков, семьи с детьми и водителей. Как сообщает РБК , изменения коснутся платформенной экономики: цифровые площадки обязаны заранее уведомлять партнеров об изменениях условий, размещать в карточках товаров сведения о продавце, лицензиях и маркировке, а покупатели смогут оформлять возврат или замену через интерфейс платформы.

Для самозанятых, работающих с одним заказчиком через онлайн-платформу от 60 часов в месяц на протяжении полугода, занятость признается систематической. Сотрудничество с другими заказчиками через ту же платформу сохраняется. Условия семейной ипотеки теперь зависят от числа детей и региона: ставки варьируются от 10% для семей с одним ребенком до 2% для семей с пятью и более детьми. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставки выше на два процентных пункта. Максимальная сумма займа определяется составом семьи.

Заработал механизм внесения наличных через СБП: деньги можно внести в банкомате одного банка и зачислить на счет в другом. Лимит одной операции — ₽25 тысяч, суточный — ₽50 тысяч, месячный — ₽200 тысяч. Комиссия, если она есть, должна быть известна до подтверждения. Ужесточены правила микрозаймов: МФО не смогут выдать заем с полной стоимостью выше 200% годовых человеку, у которого уже есть два непогашенных займа с такой же стоимостью. Пенсии бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств проиндексированы на 4%. Налоговые органы начали передавать МВД данные о доходах иностранных работников. В стоматологии процедуры, которые могут вызвать боль, должны проводиться с анестезией. Границы зон, где запрещена продажа табачной продукции возле школ, теперь устанавливают местные власти. Завершилось автоматическое продление водительских удостоверений. В Санкт-Петербурге такси могут использовать выделенные полосы при внесении в городской реестр, закреплении за перевозчиком и наличии разрешения.