С 10 лет — сам: репетитор объяснил, когда родителям пора перестать делать уроки с детьми
Репетитор Ануфриев: с 10 лет дети должны делать уроки самостоятельно
Репетитор Данила Ануфриев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что переставать делать уроки с детьми нужно постепенно, начиная примерно с 10 лет. По его словам, в начальной школе помощь родителей естественна: ребенок еще не может сам организовать процесс, разобраться в заданиях и распределить время. Однако с 10 лет роль взрослого должна меняться: не сидеть рядом весь вечер, а помогать ребенку учиться делать уроки самостоятельно.
Ануфриев отметил, что в дальнейшем родителям следует контролировать результат, а не процесс. Если дети привыкли делать уроки только с родителями, приучать их к самостоятельности нужно без резкости. Педагог советует сначала находиться в другой комнате и отвечать на возникающие вопросы, затем помогать только со сложными заданиями, постепенно оставляя за собой лишь проверку.