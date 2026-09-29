Репетитор Данила Ануфриев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что переставать делать уроки с детьми нужно постепенно, начиная примерно с 10 лет. По его словам, в начальной школе помощь родителей естественна: ребенок еще не может сам организовать процесс, разобраться в заданиях и распределить время. Однако с 10 лет роль взрослого должна меняться: не сидеть рядом весь вечер, а помогать ребенку учиться делать уроки самостоятельно.