С 24:00 до 3:00 молитва в 40 раз сильнее: священники назвали особое время суток

Дзен-канал «Торжество православия» рассказал, в какое время суток молитва православных верующих особенно сильна. По словам священнослужителей, молиться нужно ночью, поскольку в это время у Всевышнего можно выпросить все. Объясняется это тем, что человек намеренно отрывает себя от сна, жертвуя им ради общения с Господом.

«Молись ночью с 24.00 до 3.00 ч. <…> В сорок раз сильнее молитва ночью, чем днем», — говорил отец Гурий.

Аналогичного мнения придерживались прозорливая девица Пелагея Рязанская и преподобный Серафим Саровский: «А ночью, — один поклон идет за 40, — с полуночи до трех часов, — и во время Божественной Литургии».

При этом делать это нужно без спешки, без рыков и недовольств, но бодро. Грешник, как отмечается, будет прятаться под теплым одеялом, а праведник не испугается груза постели и будет готов к общению с Богом в любой момент. Таким образом, речь идет не о каком-то особом ритуале, а о добровольной жертве сном ради молитвы.