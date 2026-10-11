С Бали депортировали россиянку с семилетней дочерью

Гражданку России вместе с семилетней дочерью выслали с индонезийского острова Бали. Поводом стал скандал с неоплаченными счетами в ресторанах и магазинах, а попутно выяснилось, что женщина просрочила разрешение на пребывание в стране на 318 дней. Об этом сообщила иммиграционная служба острова, на которую ссылается РИА Новости .

Как рассказал глава иммиграционного центра временного содержания Денпасара Тегух Ментальяди, 36-летняя россиянка попала в поле зрения местных жителей еще в конце августа. Сразу несколько предпринимателей в районе Южная Кута пожаловались на ее поведение. По словам представителя иммиграционной службы, она брала товары и ела в заведениях, обещая расплатиться банковским переводом, однако деньги так и не приходили.

История быстро разошлась по соцсетям. После жалоб бизнесменов сотрудники иммиграционной службы начали поиски и 26 августа обнаружили россиянку вместе с дочерью в одном из ресторанов района Печату.

Проверка документов показала: мать и дочь находились в Индонезии по визам, оформленным по прибытии, но превысили разрешенный срок на 318 дней.

После задержания россиянка с ребенком провела 35 дней в иммиграционном центре временного содержания Денпасара. Затем обеих депортировали через международный аэропорт Нгурах-Рай — с конечным пунктом в Москве.

Ментальяди подчеркнул, что каждый иностранец в Индонезии обязан соблюдать иммиграционные правила, уважать законы и общественный порядок. По его словам, после завершения всех процедур и оформления документов депортация проводится в соответствии с действующим законодательством.

Всего с 30 сентября по 7 октября иммиграционная служба Бали выслала восемь иностранцев — из России, Индии, Нигерии, США и Болгарии. Среди причин — превышение срока пребывания, отсутствие действительных документов и использование туристических виз для незаконной трудовой деятельности.

Всем восьми нарушителям власти также предложили запретить повторный въезд в Индонезию. В зависимости от характера нарушений срок может составить от пяти до десяти лет, а в отдельных случаях — пожизненно.