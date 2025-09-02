С героя СВО попытались незаконно «содрать» деньги за бесплатную услугу

В Волгоградской области с участника спецоперации попытались незаконно взыскать плату за детский сад для его трехлетней дочери. Как выяснилось, семья военнослужащего по закону полностью освобождена от оплаты за посещение ребенком дошкольного учреждения. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

В Волгоградской области действует закон, согласно которому семьи, где один из родителей участвует в СВО, получают льготу на бесплатное посещение детского сада. Однако администрация одного из детских садов решила проигнорировать данное положение и потребовала от отца ребенка внести оплату.

Ситуация изменилась только после вмешательства прокуратуры. Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что требования администрации детского сада были незаконными. В результате,ответственное должностное лицо, допустившее нарушение, было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, ребенка немедленно зачислили в детский сад на бесплатной основе, восстановив законные права семьи участника СВО. Теперь он посещает дошкольное учреждение, как и положено, без какой-либо оплаты.

Ранее агрессивные коллекторы угрожали семье бойца СВО из-за долга по микрозайму.