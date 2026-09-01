С фронта — к доске: о ставших учителями в школах бойцах СВО сняли фильм

RT выпустил первую часть репортажей о ветеранах СВО, ушедших учителями в школы

Общество

RT представил первую часть документального цикла о ветеранах специальной военной операции, которые после возвращения с фронта пришли работать в школы. Первый герой — Александр Алясов, 53-летний боец, погибший отец которого воевал в Афганистане. Сейчас он преподает «Основы безопасности и защиты Родины», ведёт военно-патриотический клуб, а походы и сплавы со школьниками проводит на базе полевого лагеря, организованного незрячим ветераном Александром Бахтиным.

Александр Алясов вырос в семье военных. Его отец погиб в Афганистане. До начала СВО мужчина вместе с супругой занимался гуманитарной помощью для Донбасса, а в 2022 году ушел служить. После ранения и возвращения домой его начали приглашать в школы для бесед с детьми. Так родилось решение остаться.

В 53 года Алясов стал преподавателем курса «Основы безопасности и защиты Родины», а также руководителем военно-патриотического клуба. Со школьниками он ходит в походы, организует сплавы, отрабатывает навыки первой помощи и учит правильно действовать при угрозе БПЛА.

В интервью RT ветеран признался, что мог бы пойти работать в офис, но школа дает ему гораздо большее удовольствие — возможность отвечать на детские вопросы и передавать опыт.

Полевой лагерь, где проходят занятия, создал Александр Бахтин — еще один герой фильма. Он потерял зрение в 21 год после ранения, но это не помешало ему организовать пространство для обучения подростков. Первая часть серии уже доступна для просмотра.

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