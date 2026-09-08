С какими болезнями не возьмут в армию в 2026 году: полный список и неочевидные нюансы

В 2026 году решение о годности к военной службе по-прежнему принимается на основании состояния здоровья призывника и официального расписания болезней. Одни диагнозы полностью исключают призыв, другие учитываются в зависимости от степени выраженности нарушений, передает 56orb.ru .

К заболеваниям и состояниям, которые могут препятствовать службе, относятся инвалидность, ВИЧ-инфекция, онкологические заболевания, врожденный сифилис, тяжелая бронхиальная астма, частые эпилептические приступы и серьезные патологии сосудов головного мозга.

Плоскостопие само по себе не всегда освобождает от службы. Непризывная категория возможна при выраженной деформации и нарушении функций опорно-двигательного аппарата. Аналогичный подход действует при сколиозе: учитываются угол искривления и сопутствующие жалобы.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы важную роль играют уровень и устойчивость нарушений. Артериальная гипертония и другие подобные патологии могут стать основанием для ограничения годности, если соответствуют установленным критериям.

Также учитываются серьезные нарушения зрения, заболевания кожи, желудочно-кишечного тракта, эндокринной, нервной и дыхательной систем, последствия травм, а также выраженный дефицит или избыток массы тела.

Таким образом, перечень заболеваний остается широким, но решение в каждом случае зависит не только от диагноза, но и от его тяжести и подтвержденного влияния на здоровье.