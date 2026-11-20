Российские туристки сообщили о систематических случаях пропажи личных вещей из багажа после транзитной пересадки в аэропорту Еревана. Как передает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инциденты фиксируются с конца лета. Пострадавшие женщины лишились ювелирных изделий, а одна из пассажирок заявила о полной утрате чемодана.

Все заявительницы пользовались услугами авиакомпании FlyOne Armenia. На данный момент прямая причастность перевозчика или сотрудников аэропорта к хищениям не установлена. Туристки отмечают, что их обращения в службу поддержки авиакомпании и администрацию воздушной гавани пока не принесли результатов и не помогли вернуть пропавшее имущество.