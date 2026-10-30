Знакомить ребенка с настольными играми можно уже с трех лет, но при выборе важно учитывать его готовность соблюдать правила и взаимодействовать с другими участниками. Об этом RT рассказала детский и семейный психолог Светлана Глагола.

По ее словам, первые партии должны длиться не более 15–20 минут, а сами игры — иметь простые и понятные правила. Дети развиваются в разном темпе, поэтому специалист советует учитывать индивидуальные особенности и готовность ребенка взаимодействовать с другими.

Для детей трех-четырех лет психолог рекомендует игры на поиск одинаковых изображений и спрятанных предметов, а также задания с кубиком и фишками. Выбирать стоит механики, в которых участникам не приходится долго ждать своей очереди. В возрасте пяти-семи лет многие дети уже могут разгадывать загадки, выбирать варианты действий и планировать ходы. При этом главной задачей первых игр должны оставаться положительные эмоции, а не обучение. Настольные игры, по словам Глаголы, помогают развивать зрительную память, речь и точность движений. Таким образом, раннее знакомство с настольными играми возможно, если учитывать темп развития ребенка, длительность партии и простоту правил.