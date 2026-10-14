Сахалин-2026: маяк Анива возглавил топ-5 туристических мест

Министерство туризма Сахалинской области назвало топ-5 драматичных мест региона

Общество

Министерство туризма Сахалинской области назвало топ-5 самых драматичных и фотогеничных мест региона по итогам 2026 года. Список возглавил маяк Анива, сообщает astv.ru.

Перечень популярных направлений на островах из года в год остается почти неизменным. Лидируют они не только по посещаемости, но и по количеству отзывов путешественников. В топ-5 по итогам лета-2026 вошли:

1. Маяк Анива — одно из самых фотогеничных мест России. Туристов привлекают уникальная архитектура, драматичные панорамы и особая атмосфера.

2. Лагуна Буссе — популярна как гастрономическое приключение. Здесь можно «охотиться» на устриц в естественной среде, а после готовить из них деликатесы и даже шашлыки.

3. Мыс Великан (Птичий) — необычные скалы, мощные морские пейзажи и ощущение безграничности природы. Место для эффектных кадров.

4. Бухта Тихая — выбор тех, кто ценит спокойный отдых. Песчаный берег, скалы и мало людей. В бухте действительно тихо, а породы можно рассматривать долго.

5. Курильские острова — отдельное крупное направление. Туристов манят вулканы, термальные источники, нетронутая природа и ощущение пребывания на «краю света».

Как отмечают эксперты, туристический сезон-2026 выявил неожиданные тенденции: жара, тунцовая «лихорадка», уникальность Монерона и интерес к истории делают путешественников, выбирающих острова, «продуманными и осознанными».

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