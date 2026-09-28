Сахалин накроет ливнями: синоптики предупредили о подъеме воды и ветре до 25 м/с

В ночь на 29 сентября южные районы Сахалина окажутся во власти сильных дождей. Как сообщили в региональном гидрометцентре, ожидаются осадки от 15 до 29 мм, местами — очень сильные, более 30 мм за 12 часов и менее.

Ливни прогнозируются и в областном центре. Днем 29 сентября непогода сместится в центральные и северные районы острова. В прибрежной зоне ветер усилится до 20–25 м/с. По данным Сахгидромета, в ближайшие сутки на реках ожидаются резкие подъемы воды на 0,5–1 м. Синоптики назвали районы, которые окажутся в зоне непогоды.