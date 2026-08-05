Специалист пояснила, что пикник почти всегда подразумевает отсутствие холодильника и долгое времяпрепровождение на природе, а человек, особенно в жару, может пойти туда неподготовленным. Хлеб с готовыми колбасами, йогуртовыми намазками и заправленные сметаной или майонезом салаты через пару часов при высокой температуре начинают гнить и распространять вредную флору. Лучше всего брать с собой продукты, из которых легко приготовить еду на месте и сразу съесть, — например, закрученные роллы. Если готовить их чистыми руками и немедленно употреблять, это будет безопасно. Особую осторожность врач советует проявлять при покупке и приготовлении на пикнике мяса и рыбы. Их коварство в том, что холодильные камеры на предприятиях не всегда способны выдерживать нужную температуру. Существует высокая вероятность, что человек получит интоксикацию, съев даже небольшую порцию маринованного продукта в первые же часы отдыха. Если компания берет с собой шашлыки, мясо или рыбу лучше мариновать уже на месте — это можно сделать всего за два часа. Приготовленные накануне маринады не всегда выдерживают перевозку, а термическая обработка в виде жарки не уничтожает уже размножившиеся бактерии. Рыба и мясо быстро портятся при высоких температурах, поэтому даже при хорошей упаковке в жару под 28–30 градусов в них размножается патогенная флора, что снова повышает риск отравления.