Сальмонелла на скорлупе: почему нельзя мыть яйца сразу после покупки

Мыть руки после контакта с сырыми яйцами необходимо, а скорлупу — только непосредственно перед приготовлением. Об этом argumenti.ru рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, на поверхности яиц могут находиться бактерии сальмонеллы, которые при контакте переносятся на руки и другие предметы.

«Это называется перекрестным загрязнением. Именно поэтому центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют мыть руки с мылом в течение 20 секунд после контакта с сырыми яйцами», — объяснил врач.

Скорлупу также следует мыть, но лишь перед готовкой. Если сделать это сразу после покупки, можно удалить защитную пленку, препятствующую проникновению бактерий внутрь яйца. Перед употреблением Гаврикин советует промыть скорлупу теплой водой с мылом, ополоснуть и обсушить, а сами яйца готовить не менее 10 минут с момента закипания. Таким образом, ключевое правило — не откладывать гигиену рук и не смывать защитный слой слишком рано.