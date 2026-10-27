Сальмонелла на скорлупе: почему нельзя мыть яйца сразу после покупки

Врач Гаврикин: мыть руки после яиц нужно, а скорлупу — перед готовкой

Общество

Мыть руки после контакта с сырыми яйцами необходимо, а скорлупу — только непосредственно перед приготовлением. Об этом argumenti.ru рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, на поверхности яиц могут находиться бактерии сальмонеллы, которые при контакте переносятся на руки и другие предметы.

«Это называется перекрестным загрязнением. Именно поэтому центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют мыть руки с мылом в течение 20 секунд после контакта с сырыми яйцами», — объяснил врач.

Скорлупу также следует мыть, но лишь перед готовкой. Если сделать это сразу после покупки, можно удалить защитную пленку, препятствующую проникновению бактерий внутрь яйца. Перед употреблением Гаврикин советует промыть скорлупу теплой водой с мылом, ополоснуть и обсушить, а сами яйца готовить не менее 10 минут с момента закипания. Таким образом, ключевое правило — не откладывать гигиену рук и не смывать защитный слой слишком рано.

Читайте также

Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

Распродажа кажется праздником: психолог объяснила, почему мы совершаем импульсивные покупки

Сердечный приступ в лесу: самодельный медведь до полусмерти напугал грибников

Сердечный приступ в лесу: самодельный медведь до полусмерти напугал грибников

Аномальная жара перед штормом: Пермский край прогрелся до +19 градусов

«Слесарь или инженер?» Кого будут искать работодатели к 2030 году?

«Слесарь или инженер?» Кого будут искать работодатели к 2030 году?

Бонусы за дерби: Бабаев объявил о спецпремиальных футболистам ЦСКА

Провизор объяснила, какие антисептики нельзя смешивать

Провизор объяснила, какие антисептики нельзя смешивать

Назван регион России с самой высокой распространенностью ожирения

Назван регион России с самой высокой распространенностью ожирения

Переносы вылетов в столицу: в аэропорту Омска сбилось расписание 22 октября

В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

В Москве прошел IV Съезд региональных министров экономики с акцентом на инвестрост Тульской области

В Москве прошел IV Съезд региональных министров экономики с акцентом на инвестрост Тульской области

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Безграничные возможности»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Безграничные возможности»

Инновации «Атома»: Разработчики раскрыли детали конструкции дверей нового электрокара

Добавьте mosregtoday.ru в избранное