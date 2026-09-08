Инфекционист Марият Мухина в беседе с « Абзацем » назвала самые грязные предметы в квартире. По ее словам, лидером рейтинга можно считать кухонную губку: при неправильной гигиене на ней скапливается больше бактерий, чем на унитазе.

Врач пояснила, что губка — настоящий инкубатор. В пористом полимере задерживаются вода, белковые и липидные фрагменты пищи, углеводы. Это питательная среда для бактерий, грибков, простейших и даже гельминтов.

На втором месте — разделочные доски. Микробиом на их поверхности, по словам Мухиной, в 200 раз превышает ободок унитаза. В микротрещины от ножей попадает тканевый сок сырого мяса и рыбы, богатый аминокислотами, пептидами, железом и липидами.

Также инфекционист выделила кухонную раковину и слив, где формируются плотные полимикробные биопленки, размножаются плесневые грибы и кишечная палочка. Смартфоны, клавиатура и выключатели чаще всего контактируют с руками, из-за чего на них накапливается много бактерий. Отдельно врач обратила внимание на постельное белье и полотенца: на простынях могут сохраняться гельминты и грибок, а между волокнами полотенец — стафилококки, микрококки и пропионибактерии. При стирке часть микроорганизмов попадает в барабан и на резинки стиральной машины, что может приводить к их смешению.

Чтобы снизить риски, Мухина посоветовала менять губки раз в неделю, использовать разные доски для разных продуктов, протирать смартфон влажной салфеткой хотя бы раз в день, а кухонную технику — еженедельно, уделяя внимание резиновым уплотнителям. Предметы в ванной следует промывать ежедневно с моющим средством.