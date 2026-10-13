Само не пройдет: онколог назвал признаки рака груди, при которых нельзя медлить

Онколог Антонов: уплотнение в груди — повод обратиться к врачу

Общество

Заведующий отделением опухолей молочной железы ККОД имени Раппопорта Александр Антонов перечислил признаки, которые должны заставить женщину немедленно обратиться к врачу. Как отметили в Минздраве Кузбасса, люди часто не придают значения небольшим изменениям в теле, надеясь, что все пройдет само, но некоторые сигналы игнорировать нельзя. Об этом пишет VSE42.RU.

В первую очередь насторожить должно уплотнение в молочной железе. Также поводом для визита к специалисту становятся любые выделения из соска — кровянистые, прозрачные, желтоватые или бесцветные.

К тревожным симптомам онколог отнес изменения кожи: ее втяжение, появление картины лимонной корочки, локальный или местный отек. Насторожить должны и смещение соска с сосково-ареолярным комплексом, а также увеличенные и плотные лимфоузлы.

Главное, о чем предупредил Антонов, не стоит ждать болей. Болевой синдром вообще не характерен для опухолей на ранней стадии, в том числе для рака молочной железы.

Врач напомнил: для абсолютно здоровых женщин стандарт профилактики — маммография раз в два года.

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