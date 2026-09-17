Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» назвал сезонные респираторные инфекции самой близкой и реальной угрозой в осенний период. По его словам, населению сейчас нужно думать о вакцинации против гриппа — это главное, чтобы не возникла эпидемия или пандемия.