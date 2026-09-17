«Самое главное сейчас — привиться от гриппа»: инфекционист Рябов назвал реальную угрозу осени
Инфекционист Рябов: главная угроза осенью — грипп, нужна вакцинация
Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» назвал сезонные респираторные инфекции самой близкой и реальной угрозой в осенний период. По его словам, населению сейчас нужно думать о вакцинации против гриппа — это главное, чтобы не возникла эпидемия или пандемия.
Он также отметил, что людям старшего поколения необходимо прививаться против пневмококковой инфекции, чтобы исключить послевирусные осложнения от пневмонии.