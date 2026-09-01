Самый дешевый зарубежный тур этим летом стоил ₽44,8 тыс.: куда можно было улететь на четыре ночи с завтраками

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самый бюджетный летний зарубежный тур, купленный у туроператоров. Поездка в Бахрейн на четыре ночи обошлась туристу в ₽44,8 тыс. Об этом сообщает РИА Новости .

В стоимость вошли перелет из Москвы, проживание в четырехзвездочном отеле в одноместном номере и завтраки. Тур был забронирован у туроператора Anex.

Среди других доступных направлений этим летом отмечены Тунис и Шарм-эш-Шейх. Семидневный тур в Тунис с вылетом из Санкт-Петербурга, проживанием в трехзвездочном отеле и полупансионом стоил ₽45,3 тыс. Поездка из Калининграда в Шарм-эш-Шейх на десять ночей с размещением в трехзвездочном отеле по системе «все включено» обошлась в ₽47,6 тыс. Недельный тур в Анталью с аналогичным проживанием стоил ₽47 тыс.