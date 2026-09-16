Санузел больше иной студии: kp.ru раскрыло планировку новой квартиры Ларисы Долиной

Площадь санузла в новой квартире народной артистки России Ларисы Долиной составляет 24,2 кв. м. Планировку жилья в ЖК «Премьер» на улице Фотиевой в Москве изучило издание kp.ru .

Помимо унитаза, в санузле оборудованы сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы. Всего в квартире три туалета. Гостиная занимает 56,5 кв. м и имеет панорамные окна.

Певица переехала в это жилье после продажи прежней квартиры, которую, как сообщалось, она отдала мошенникам, а затем долго судилась с добросовестной покупательницей.