В составе туристического поезда, который курсирует из Москвы в Карелию, испытали инновационный вагон-спа. Как рассказали « Российской газете » в пресс-службе АО «ФПК», это полноценный мобильный оздоровительный комплекс, который позволит пассажирам восстановить силы после насыщенных экскурсий.

Вагон оборудован современной инфракрасной сауной: в отличие от классической парной здесь нет камней, а средняя температура поддерживается на уровне 45 градусов. За один сеанс длительностью 90 минут оздоровиться могут до шести человек одновременно.

Инфраструктура включает индивидуальные душевые кабины и комфортную зону отдыха; при желании пассажиры могут заказать еду и напитки прямо из вагона-ресторана. Посещение сауны оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета — цена одного сеанса начинается от ₽2,7 тыс. В сумму уже включены халат, полотенце, тапочки, душевые принадлежности, травяной чай и легкие снеки. Кроме того, в вагоне доступны стирка и глажка белья. Записаться на процедуру можно через мобильное приложение, доступное во время поездки, или напрямую у проводника.

В АО «ФПК» подчеркнули, что вагон-спа — пилотный проект: сотрудники будут следить за спросом, и если услуга окажется востребованной, сауна останется в составе поезда № 948 на постоянной основе. Как выяснила «Российская газета», вагон уже хорошо себя зарекомендовал, поэтому вернется в строй 30 декабря после паузы и будет курсировать на новогодних праздниках.