Сбер обогнал «Газпром»: кто вошел в топ-100 самых прибыльных компаний России?

Forbes опубликовал рейтинг «100 самых прибыльных компаний России» по итогам 2025 года. Лидером списка стал Сбер — его чистая прибыль составила ₽1 705,9 млрд. На втором месте расположился «Газпром» с показателем ₽1 348,4 млрд. Тройку лидеров замкнула «Роснефть» с ₽544 млрд.