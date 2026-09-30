Сбер обогнал «Газпром»: кто вошел в топ-100 самых прибыльных компаний России?

Forbes: Сбер возглавил рейтинг самых прибыльных компаний России

Общество

Forbes опубликовал рейтинг «100 самых прибыльных компаний России» по итогам 2025 года. Лидером списка стал Сбер — его чистая прибыль составила ₽1 705,9 млрд. На втором месте расположился «Газпром» с показателем ₽1 348,4 млрд. Тройку лидеров замкнула «Роснефть» с ₽544 млрд.

В первую десятку также вошли ВТБ (₽502,1 млрд), «Полюс» (₽314,1 млрд), «Транснефть» (₽241,1 млрд), Альфа-банк (₽230 млрд), «Норильский никель» (₽206,7 млрд), «СИБУР холдинг» (₽205,1 млрд) и «Россети» (₽203,4 млрд). Рейтинг отражает финансовые результаты крупнейших российских компаний за 2025 год.

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