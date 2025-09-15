Сбой телесигнала по вине Солнца: что случится с вещанием с 27 сентября

С 27 сентября по 20 октября жители России могут столкнуться с кратковременными помехами в телеэфире — во всем виновато природное явление солнечной интерференции. Об этом пишет РИА Новости.

В указанный период Солнце оказывается ровно на одной линии со спутником связи и наземными приемными станциями. Мощное радиоизлучение светила создает помехи, которые искажают спутниковый сигнал. Это может проявляться в виде «замерзания» картинки, появления ряби или полного кратковременного пропадания изображения.

Явление будет наблюдаться ежедневно в течение нескольких минут, его точное время зависит от географического положения зрителя и параметров спутника. Специалисты отмечают, что это нормальная ситуация и вещатели готовы к ней. Полностью избежать помех технически невозможно, но их влияние на качество вещания минимально.

