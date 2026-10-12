Сбой в дата-центрах — не повод для штрафов: депутат Ким предложила отсрочку

Депутат Ким предложила отсрочку по кредитам при сбоях в «Яндексе»

Общество

Член Комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Марина Ким предложила ввести отсрочки по кредитам и льготный режим платежей для клиентов банков при сбоях в дата-центрах. Об этом она рассказала «Абзацу». По мнению депутата, сбои в сервисах и недоступность электронных услуг не должны приводить к штрафам и пеням для граждан и бизнеса.

Ким считает, что кредитным организациям стоит заранее предусмотреть механизмы поддержки клиентов при форс-мажорных ситуациях с цифровыми ресурсами. Она заявила, что отсрочка нужна, и банкам надо задуматься о льготном режиме на случай отсутствия доступа к ресурсу. Парламентарий уточнила, что такая мера могла бы касаться платежей клиентов, которые из-за перебоев не могут воспользоваться нужным сервисом.

В «Яндексе» meanwhile подчеркнули, что средства пользователей «Яндекс Пэй» находятся в полной сохранности. Представители IT-гиганта пояснили, что повреждение оборудования в дата-центрах не угрожает накоплениям на счетах, так как финансовая информация там не хранится. Часть клиентов временно испытывает трудности с проверкой баланса и совершением платежей, но специалисты продолжают восстановление всех функций системы.

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