Сбор на самолеты ударит по кошельку: почему билеты снова подорожают?

Введение сбора на строительство отечественных самолетов приведет к подорожанию авиабилетов. Такой прогноз озвучил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов. По его мнению, рост тарифов может заставить часть пассажиров отказаться от перелетов. Это, в свою очередь, обернется сокращением объемов перевозок и падением выручки авиакомпаний и аэропортов.

Смирнов отметил, что не встречал практики, при которой пассажиров напрямую привлекают к финансированию производства воздушных судов. В других странах сначала формируется конкретный заказ на определенное количество самолетов с учетом прогнозируемого спроса и загрузки, и уже под него запрашиваются инвестиции. Эксперт также напомнил о сборах, которые ранее вводились для финансирования капитального ремонта аэропортов. По его словам, подобные расходы в итоге перекладываются на клиентов авиакомпаний через стоимость билетов.