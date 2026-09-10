Счета за мусор, которого не было: москвичам выставили ₽90 тыс. за ремонт, который они не делали
Telegram-каналы: московская УК выставила жильцам счета за мусор до ₽90 тыс.
Московская управляющая компания выставила жильцам счета за вывоз строительного мусора, достигающие ₽90 тыс. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Жильцы утверждают, что никаких строительных отходов не было — ремонт они не делали. На общем собрании они сами выбрали список работ, за которые готовы платить, однако УК оспорила этот документ в суде и добавила дополнительные услуги.
В управляющей компании подтвердили, что начисления пришли сразу за два года. Жильцы не оплачивали реновационные квартиры, парковки и другие хозяйственные помещения — за это время и накопилась сумма. Через суд УК изменила порядок оплаты и доначислила расходы.
Теперь возмущенные жильцы планируют подать коллективную жалобу на неправомерные действия управляющей компании.