Счета за мусор, которого не было: москвичам выставили ₽90 тыс. за ремонт, который они не делали

Жильцы утверждают, что никаких строительных отходов не было — ремонт они не делали. На общем собрании они сами выбрали список работ, за которые готовы платить, однако УК оспорила этот документ в суде и добавила дополнительные услуги.

В управляющей компании подтвердили, что начисления пришли сразу за два года. Жильцы не оплачивали реновационные квартиры, парковки и другие хозяйственные помещения — за это время и накопилась сумма. Через суд УК изменила порядок оплаты и доначислила расходы.

Теперь возмущенные жильцы планируют подать коллективную жалобу на неправомерные действия управляющей компании.