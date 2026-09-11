Счетчики будут менять быстрее: три месяца вместо полугода — как это спасет россиян от переплат за свет
Эксперт по ЖКХ Бондарь: сокращение срока замены счетчиков избавит от переплат
Сокращение срока замены неисправных электросчетчиков с шести до трех месяцев избавит россиян от риска переплат за свет по завышенным нормативам. Об этом «Абзацу» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его мнению, это долгожданная мера, которая затрагивает и жителей, и энергетические компании.
Эксперт напомнил, что с 2020 года жильцы больше не обязаны покупать и устанавливать счетчики за свой счет — это делают энергетики. В квартирах приборы меняет поставщик электричества, в частном секторе — местная сетевая компания. Бондарь предположил, что обновленный трехмесячный срок коснется нештатных ситуаций и поломок: когда прибор вышел из строя, работает с явными дефектами, утрачен при аварии или пожаре, либо истек заводской срок эксплуатации. Если же устройство исправно и наступил плановый межповерочный интервал, время ожидания, скорее всего, останется прежним — полгода. Трехмесячный срок, вероятно, начнет действовать с 1 января 2027 года.
Спикер уточнил, что за срыв графика для энергетиков предусмотрены ощутимые финансовые последствия. За каждый месяц просрочки стоимость услуги снижается на 7%. Начиная с четвертого расчетного цикла компенсация удваивается до 14% вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты света. Также статья 9.16 КоАП устанавливает для компаний штрафы от ₽50 тыс. до ₽100 тыс. за игнорирование требований по установке аппаратов.
Бондарь подчеркнул, что от новых правил в первую очередь выигрывает собственник квартиры. После поломки счетчика первые три месяца плата начисляется по среднему объему, а затем считается по нормативу с коэффициентом 1,5. Ранее при полугодовом сроке замены жильцы регулярно рисковали переплачивать, а сокращение срока до трех месяцев минимизирует этот период и возвращает плату строго за фактически израсходованные киловатт-часы. Энергосистема тоже выигрывает за счет ускоренного внедрения умных приборов с дистанционной передачей данных.
Эксперт добавил, что иногда управляющие организации или сторонние мастера незаконно требуют деньги за новое оборудование. Оплачивать счетчик или его установку жильцы не должны. В такой ситуации следует отказаться от навязанных услуг и подать официальное обращение. Если управляющая компания продолжает давить или грозить штрафами, правильнее направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию и региональное управление ФАС.