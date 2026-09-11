Сокращение срока замены неисправных электросчетчиков с шести до трех месяцев избавит россиян от риска переплат за свет по завышенным нормативам. Об этом « Абзацу » рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его мнению, это долгожданная мера, которая затрагивает и жителей, и энергетические компании.

Эксперт напомнил, что с 2020 года жильцы больше не обязаны покупать и устанавливать счетчики за свой счет — это делают энергетики. В квартирах приборы меняет поставщик электричества, в частном секторе — местная сетевая компания. Бондарь предположил, что обновленный трехмесячный срок коснется нештатных ситуаций и поломок: когда прибор вышел из строя, работает с явными дефектами, утрачен при аварии или пожаре, либо истек заводской срок эксплуатации. Если же устройство исправно и наступил плановый межповерочный интервал, время ожидания, скорее всего, останется прежним — полгода. Трехмесячный срок, вероятно, начнет действовать с 1 января 2027 года.

Спикер уточнил, что за срыв графика для энергетиков предусмотрены ощутимые финансовые последствия. За каждый месяц просрочки стоимость услуги снижается на 7%. Начиная с четвертого расчетного цикла компенсация удваивается до 14% вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты света. Также статья 9.16 КоАП устанавливает для компаний штрафы от ₽50 тыс. до ₽100 тыс. за игнорирование требований по установке аппаратов.

Бондарь подчеркнул, что от новых правил в первую очередь выигрывает собственник квартиры. После поломки счетчика первые три месяца плата начисляется по среднему объему, а затем считается по нормативу с коэффициентом 1,5. Ранее при полугодовом сроке замены жильцы регулярно рисковали переплачивать, а сокращение срока до трех месяцев минимизирует этот период и возвращает плату строго за фактически израсходованные киловатт-часы. Энергосистема тоже выигрывает за счет ускоренного внедрения умных приборов с дистанционной передачей данных.

Эксперт добавил, что иногда управляющие организации или сторонние мастера незаконно требуют деньги за новое оборудование. Оплачивать счетчик или его установку жильцы не должны. В такой ситуации следует отказаться от навязанных услуг и подать официальное обращение. Если управляющая компания продолжает давить или грозить штрафами, правильнее направить жалобу в Государственную жилищную инспекцию и региональное управление ФАС.