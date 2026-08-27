Сдаете ипотечную квартиру? Банк может потребовать досрочно вернуть весь долг: что нужно проверить в договоре

Сдача ипотечной квартиры внаем может обернуться для собственника штрафом и требованием банка немедленно прекратить нарушение. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Ярослав Остапенко. По его словам, в отдельных случаях банк вправе потребовать досрочного погашения всего остатка долга.

Закон не запрещает сдавать ипотечное жилье, однако если в договоре прописана обязанность получить письменное согласие кредитора, игнорировать ее не стоит. Последствия зависят от условий конкретного договора: банк может потребовать устранить нарушение, предусмотреть неустойку или поставить вопрос о досрочном исполнении обязательств.

Юрист рекомендовал заранее проверить договор и правила банка. Единого штрафа или административной ответственности именно за сам факт сдачи ипотечной квартиры законом не предусмотрено.

Остапенко напомнил и о налогах: заемщик остается собственником, поэтому обязан платить налог с дохода от аренды. Можно зарегистрироваться как самозанятый и при сдаче жилья физическому лицу платить 4%, либо задекларировать доход и уплатить НДФЛ.