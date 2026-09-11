Сегодня в церкви строгий пост: что такое трезвость с точки зрения православия и при чем тут царь Ирод

Сегодня, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, в России отмечается День трезвости. Этот праздник был впервые установлен более ста лет назад, а сегодня традицию возродила Русская православная церковь. К инициативе присоединились Минздрав и региональные власти, передает « Коммерсантъ ».

В церковной традиции сегодня строгий пост. Само понятие трезвости понимается шире, чем просто отказ от алкоголя, рассказал протоиерей Михаил Потокин. В РПЦ под трезвостью подразумевают здравомыслие — способность отличать правду от лжи и принимать правильные решения. Состояние, при котором ум помрачается и человек теряет способность здраво рассуждать, в церкви называют пьянством.

Евангельское событие, лежащее в основе праздника, связано с пиром царя Ирода. Пообещав исполнить любое желание девицы, он по ее просьбе отдал ей на блюде голову пророка Иоанна Предтечи.