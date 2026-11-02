Сейшелы за ₽20,6 тыс.: у агентов нашли дешевые билеты «Аэрофлота», но есть подвох

«ТурДом»: «Аэрофлот» предлагает билеты на Сейшелы за ₽20,6 тыс. через агентов

Общество

В системах онлайн-бронирования появились дешевые билеты «Аэрофлота» из Москвы на Маэ (Сейшелы). Согласно данным на 9:00 2 ноября, прямой рейс с вылетом 4 ноября предлагается за ₽20,6 тыс., багаж включен в тариф, передает «ТурДом».

Такие места доступны у некоторых билетных агентов; на сайте самого перевозчика цена почти вдвое выше. Скидку, по всей видимости, объясняет распродажа остатков квоты «Библио-Глобуса» — стратегического партнера «Аэрофлота» по туристической перевозке.

Возвращаться в Москву бюджетнее всего 18 ноября: билет с багажом обойдется в ₽45,3 тыс. Таким образом, маршрут туда-обратно будет стоить ₽65,9 тыс., что на ₽13,3 тыс. дешевле бронирования непосредственно на сайте «Аэрофлота». Есть и вариант за ₽42 тыс. туда-обратно, но он подойдет скорее лонгстерам, чем обычным туристам: вылет 4 ноября, возвращение 28 декабря, почти через два месяца. Поскольку безвизовое пребывание на Сейшелах для россиян ограничено 30 днями, срок придется продлевать на месте в миграционной службе.

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