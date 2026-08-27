Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая в беседе с « Абзацем » назвала мифом распространенное мнение, что одежда из секонд-хендов может навредить здоровью, поскольку продается нестерильной. По ее словам, в хороших магазинах вторичной одежды вещи в обязательном порядке проходят химчистку, обработку и обеззараживание, иначе выставить их на продажу нельзя.

Эксперт уточнила, что подготовка предмета гардероба к продаже подразумевает высокий процент очищения, и ответственные магазины уделяют этому время. При этом часть покупателей отказывается от таких вещей не из-за гигиенических опасений, а из-за чужой энергетики.

Некипелая призналась, что сама избегает секонд-хендов именно по этой причине: она считает, что вещь получает энергетику владельца, и очистить ее от этого влияния невозможно. Поэтому она не любит старую одежду и не отдает свою.