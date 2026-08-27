Долгожители из так называемых голубых зон едят мясо в среднем около пяти раз в месяц, а основу их рациона составляют растительные продукты. Об этом рассказал исследователь долголетия Дэн Бюттнер, пишет ABC.

Специалист много лет изучал образ жизни жителей Окинавы, Сардинии, Икарии, Никои и Лома-Линды — регионов, известных высокой долей людей, доживающих до 100 лет и старше. По его наблюдениям, местное меню строится на цельных растительных продуктах: бобовых, овощах, цельнозерновых, орехах и традиционной пище.

Животные продукты не исключаются полностью, но выступают лишь дополнением. В среднем на одного жителя таких районов приходится менее 10 кг мяса в год, тогда как в США этот показатель приближается к 110 кг.

Бюттнер не призывает полностью отказываться от мяса. Его выводы указывают на умеренность и преобладание простой растительной пищи в меню людей с высокой продолжительностью жизни.