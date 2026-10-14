Секрет сухого плеча: почему бег под дождем не спасает от намокания
ИА ЕЛЬ: ученые объяснили, как меньше намокнуть под сильным дождем
Физики выяснили, как скорость передвижения под дождем влияет на количество капель, попадающих на человека. Вопреки инстинктивному желанию ускориться, бег не уменьшает общее намокание, но снижает количество воды на голове и плечах. Об этом сообщает ИА ЕЛЬ.
Ученые проанализировали, что происходит, когда человек идет или бежит под сильным ливнем без зонта. Обычно люди ускоряют шаг, полагая, что так быстрее доберутся до укрытия и меньше промокнут. Однако бегущий сталкивается с большим числом капель, которые падают под углом. При этом увеличение скорости сокращает время пребывания под дождем, что уравновешивает эффект. В статичном положении влага попадает только на голову и плечи, а движущийся пешеход принимает на себя капли, которые иначе пролетели бы мимо. В итоге общее количество капель в обоих случаях примерно одинаково, но высокая скорость оправдана тем, что уменьшает воду на голове и плечах.