Секс-блогер раскаялась в последнем слове: сколько свободы просят для Вершининой
Прокурор запросила 3,5 года колонии для секс-блогера Сони Мармеладовой
В Мещанском районном суде Москвы прошли прения сторон по делу секс-блогера Софьи Вершининой, известной как Соня Мармеладова. Представитель прокуратуры запросил для нее 3,5 года колонии общего режима за распространение порнографии через Telegram. Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Обвинение попросило признать Вершинину виновной, взять под стражу в зале суда и дополнительно запретить администрировать интернет-страницы сроком на четыре года. Защита, в свою очередь, настаивала на условном наказании. Сама подсудимая в последнем слове раскаялась. Приговор будет оглашен 31 июля. Дело рассматривается с 26 июня.