Священнослужители разъяснили верующим, как Русская православная церковь относится к физической близости в браке. Поводом стали обращения паствы, обеспокоенной тем, как современная культура влияет на восприятие супружеских отношений. Об этом пишет ИА « Кулик ».

По мнению церкви, физическое единение мужчины и женщины в браке изначально было даровано Творцом как источник радости и средство продолжения человеческого рода. Подлинная близость супругов неотделима от духовного измерения — она является его естественным продолжением, а не самоцелью.

Церковные представители подчеркнули, что массовая культура нередко низводит интимную сферу до примитивного уровня, лишая ее сакрального смысла. Неготовность блюсти душевную и телесную чистоту влечет за собой блуд — грех, одинаково разрушительный как для мужчин, так и для женщин, независимо от обстоятельств.

Церковь также напомнила, что на протяжении столетий ее подход к этой теме претерпевал определенную эволюцию. Тем не менее неизменным оставался ключевой принцип: вступающие в брак призваны хранить чистоту — как нравственную, так и телесную — по отношению к своему супругу.