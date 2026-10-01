Сексолог Елена Перелыгина заявила « Абзацу », что татуировки на теле мужчины могут указывать на проблемы в интимной жизни. По ее мнению, за стремлением регулярно наносить рисунки часто скрываются глубокие психологические травмы и неприятие собственной личности.

Перелыгина утверждает, что татуированные мужчины в большинстве лишь внешне демонстрируют мужественность и силу, а в постели оказываются слабы. Именно скрытые проблемы заставляют их украшать тело таким способом, а под этим стоит травма отвержения и неприятия себя.

Психолог добавила, что набивание рисунков требует высокой терпимости к боли, которую мужчины переносят физиологически сложнее женщин. По ее словам, склонность к таким процедурам выдает нарцисса, истероида, мазохиста и возможного садиста. Перелыгина назвала татуировки у мужчин «огромным красным флагом» и посоветовала девушкам держаться подальше, заявив, что истинный природный брутал не станет разрисовывать себя «живодерской ценой».

«Абзац» отмечает, что наука не подтверждает проблемы татуированных мужчин в постели, но соглашается с тезисом об их комплексах. В 2015 году команда Анджея Гальбарчика из Ягеллонского университета доказала, что у таких людей может быть повышенный уровень агрессии и нарциссизма, из-за чего женщины подсознательно воспринимают их как худших партнеров для долгих отношений.